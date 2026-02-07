Neue Musik von TRANSILVANIA

Invictus Productions verkündet die Veröffentlichung von "Magia Posthuma", dem dritten Album der österreichischen Black Metal-Band TRANSILVANIA. Das Album erscheint am Freitag, dem 13. März 2026, und erkundet die finsteren Tiefen der posthumen Magie und die ewige Wiederkehr der Toten.

Das Album wird am verfluchtesten Tag des Kalenders veröffentlicht: Freitag, 13. März 2026. Dieses Datum ist kein Zufall  es ist ein Bund. Für alle, die sich nach Geschwindigkeit, Dunkelheit und einer Dosis purem, unverfälschtem Bösen sehnen, ist "Magia Posthuma" die unvermeidliche Einladung in den Abgrund.

Für Fans von WATAIN, DISSECTION, MAYHEM, TORMENTOR und SACRAMENTUM!

Die erste Single 'Set The Tombs On Fire' ist hier für euch zu sehen.

Set The Tombs On Fire

https://www.youtube.com/watch?v=xzAU8ZN74Bk

"Magia Posthuma" Album Tracklist:

01. Magia Posthuma

02. Thrall

03. Set The Tombs On Fire

04. Tuberculosis Reigns

05. A Tower To Confess

06. Hallows Of The Heir

07. Poenari By Night

08. The Faustian Bargain