Zweites Album und neuer Song von EGREGORE

Die kanadischen Black Death-Metaller EGREGORE veröffentlichen am 20. März 2026 via 20 Buck Spin ihr zweites Album mit dem Titel "It Echoes In The Wild".

Mit dem neuen Werk präsentiert die Kombo Expansiveres, Elementarereres und Ungezähmteres. Der frühe okkulte Black Death-Metal-Wahnsinn vereint atmosphärische Weite mit primitiver Kraft, um nicht nur tief in die geografische Wildnis einzutauchen, sondern auch in die psychologischen, esoterischen und spirituellen Hinterländer am Rande des völligen Wahnsinns. Dunkle Beschwörungen und geheime Sprachen ziehen Echos aus Wäldern und Mooren, Höhlen und Klippen hervor und verführen die zeitlich Gebundenen dazu, den Fluch zu empfangen, während sie von einer ursprünglichen, unerkennbaren, sarkastischen Bedrohung angetrieben werden.

Gemischt und gemastert von Arthur Rizk (BLOOD INCANTATION, DREAM UNENDING, TOMB MOLD). Cover-Artwork von Luciana Lupe Vasconcelos.

Ein Musikvideo zur ersten Single 'Stair Into The Vortex' ist hier verfügbar:

Stair Into The Vortex

https://www.youtube.com/watch?v=mYZXFlNahTo

"It Echoes In The Wild" Album Tracklist:

01. Cast Adrift

02. Voice On The West Wind

03. Stair Into The Vortex

04. Craven Acts Of Desperate Men

05. From The Yawning Crevasse Shrieks A Transmorphic Gale

06. Corsairs Of The Daath Gulf

07. Nightmare Cartographer

08. Six Doors Guard The Original Knowledges

09. Servants Of The Second Death

10. It Echoes In The Wild

Line-up:

Shawn Haché aka Essentia Collapse: Drums, Vocals, Acoustic Guitars

Sebastian Montesi aka Catastrophe Saturna: Lead Guitars, Acoustic Guitars, Vocals, Synth

Phil Fiess aka Helios Thread: Bass, Vocals

Featured Guests:

Dylan Atkinson aka Exodus To Unukalhai: Additional Lead Guitar

Cuillen Sander aka Axis i Arcana: Vocals

Lillian Liu aka Jaded Castigator of the Baleful Communion: Lead Synth

Mashruk Huq aka Voice of the Dweller: Spoken Word on "Corsairs of the Daath Gulf"

Brayden Turenne aka Oracular Phantasm: Electronics & Ambient Interludes