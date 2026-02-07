AGGRESSIVE PERFECTOR: Zweite Single

Das englische Trio AGGRESSIVE PERFECTOR steht für eine rabenschwarze Mischung aus Heavy, Speed und Thrash Metal, auch auf dem zweiten Album "Come Creeping Fiends", das am 27. März bei Dying Victims Productions erscheint.

Mit dem Video zu 'Fiend In You' stellen wir euch nun einen weiteren Song daraus vor:

Fiend In You

https://www.youtube.com/watch?v=WBkOuXOK2NQ