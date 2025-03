Die britischen Heavy Metaller SEVEN SISTERS veröffentlichen am 28. März 2025 ihr viertes Studioalbum "Shadow Of A Fallen Star Pt.2". Hörfrisch haben die Jungs einen ersten Vorab-Track mit dem Titel 'Solar Winds' bereitgestellt.

Solar Winds

https://www.youtube.com/watch?v=P9BZEX-Bjlo