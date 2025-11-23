Neue Musik von FORTERESSE

Mit dem neuen Track 'À Couteaux Tirés' gewähren die kanadischen Black Metaller FORTERESSE einen ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes sechstes Album. Zuvor erscheint jedoch im nächsten Jahr eine 7"-Single, die neben dem Stück auch das instrumentale 'Torpeur Hivernale' auf der B-Seite enthält.

À Couteaux Tirés

https://www.youtube.com/watch?v=BDyJlceP1kQ