Neue Musik von FORTERESSE
23.11.2025 | 12:56
Mit dem neuen Track 'À Couteaux Tirés' gewähren die kanadischen Black Metaller FORTERESSE einen ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes sechstes Album. Zuvor erscheint jedoch im nächsten Jahr eine 7"-Single, die neben dem Stück auch das instrumentale 'Torpeur Hivernale' auf der B-Seite enthält.
À Couteaux Tirés
https://www.youtube.com/watch?v=BDyJlceP1kQ
