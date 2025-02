Neue Musik von DAVID JUDSON CLEMMONS

DAVID JUDSON CLEMMONS (ex-DAMN THE MACHINE, JUD, THE FULLBLISS) veröffentlicht am 28. März sein fünftes Soloalbum "Everything A War". Mit 'Songs In The Key Of You' hat der amerikanische Wahlberliner vor einigen Tagen einen weiteren Song aus dem Werk vorgestellt.

Songs In The Key Of You

https://www.youtube.com/watch?v=CfpgQKzCfHk