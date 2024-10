Neue Hörprobe von MUTANT BLAST

Zu 'Alone In The Wasteland' aus dem aktuellen Album "Soulsteeler" der Thrash-Band MUTANT BLAST aus Finnland wurde soeben ein animierter Textclip veröffentlicht.







https://www.youtube.com/watch?v=5JUZdVevVm0

