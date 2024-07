Neue Hörprobe von GLORIA PERPETUA

Die brasilianische Metalband GLORIA PERPETUA hat einen Audioclip zu 'Have You Forsaken The Cross?' aus dem für den 30. August angekündigten Album "The Darkside We Wanna Hide" veröffentlicht.







https://www.youtube.com/watch?v=-DXQZbp5bgs

