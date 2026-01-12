Neue EP von ARTILLERY erscheint im Frühjahr

Die dänischen Thrasher ARTILLERY haben einen Plattenvertrag bei Mighty Music unterzeichnet und werden im Frühjahr die neue EP "Made In Hell" veröffentlichen.

Gemischt wurde die EP im Oktober 2025 von Benjamin Høyer im Medley Studio in Kopenhagen. Zur aktuellen Besetzung der dänischen Thrash-Metal-Band zählen Michael Stützer (Gitarre), Martin Steene (Gesang), Peter Thorslund (Bass), René Loua (Gitarre) sowie Schlagzeuger Frederik Kjelstrup Hansen.

"Made In Hell" enthält die beiden neuen Songs 'Made In Hell' und 'Ghost In The Machine'. Ergänzt wird die Tracklist durch eine Neuaufnahme von 'Into The Universe' sowie eine Live-Version von 'The Almighty', aufgenommen 2024 im Gimle in Roskilde.