John Foottit steigt als neuer Gitarrist bei TYGERS OF PAN TANG ein

Ihren neuen Gitarristen John Foottit präsentiert TYGERS OF PAN TANG auf ihrer Facebook-Seite kurz und knackig mit folgenden Worten der Öffentlichkeit:

"Bitte heißt gemeinsam mit uns herzlich willkommen: an der Gitarre: Mr John Foottit, das neueste Mitglied von TYGER! John wird im März sein erstes Konzert mit uns spielen und auf unserem neuen Album zu hören sein."

Foottit tritt bei den TYGERS OF PAN TANG an die Stelle von Francesco Marras, der seit 2025 nicht mehr Teil der britischen Metal-Band ist. Er gehörte seit 2020 zu den TYGERS und ist auf dem 2023 veröffentlichten Studioalbum "Bloodlines" zu hören.