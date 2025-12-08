NOTHING: Neues Album, neues Label
Die Band aus Philadelphia, die sich den vielnichtssagenden Namen reserviert hat, wird am 26.02.2026 das neue Album "A Short History Of Decay" veröffentlichen. Nachdem man recht erfolgreich die letzten Alben aus Relapse Records herausbrachte, heißt das aktuelle Label nun Run for Cover Records.
Als die erste Auskopplung plus gewohnt aussergewöhnlichem Video gilt 'Cannibal World'.
