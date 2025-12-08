EF: Album und Tourdaten

Die schwedischen Post Rock Granden EF haben am 28.11.2025 beim Berliner Qualitätslabel Pelagic Records das Album "'Give Me Beauty... or Give Me Death' (20th Anniversary)" herausgebracht. Wie unschwer zu erkennen ist, ist es auch eine Wiederauflage, da die erste offizielle Platte "Give Me Beauty... Or Give Me Death!" im Jahre 2006 erschien.

Bisher sind drei Auftritte in unseren Breiten bestätigt.

15.05.2026 im UT Connewitz in Leipzig

16.05.2026 beim Desertfest in Berlin und

17.05.2026 im Forum in Bielefeld

