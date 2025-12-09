BLITZ UNION kündigt Tour für 2026 an
Die tschechische EDM-Rock-Formation kehrt mit voller Wucht zurück. Am 16.01.2026 erscheint das neue Studioalbum "Evolution", das bereits seit Monaten mit ersten Vorabtracks angeheizt wird. Ein Release-Konzert in Prag im Dezember markiert den offiziellen Startschuss.
Frisch veröffentlicht wurde zudem das Video zur neuen Single 'Mr. Guilty' ein weiterer Vorgeschmack auf den elektronisch aufgeladenen Rockkurs des kommenden Werks.
Direkt im Anschluss schließt sich ab Ende Februar eine Headliner-Tour durch deutsche Clubs an:
EVOLUTION TOUR 26
26.02. Frankfurt Nachtleben
27.02. Karlsruhe Stadtmitte
28.02. München Backstage
05.03. Oberhausen Kulttempel
06.03. Hamburg Headcrash
07.03. Hannover LUX
13.03. Leipzig Neues Schauspiel
14.03. Eisenhüttenstadt Rockhütte
Tickets gibt es bei eventim.
BLITZ UNION - Mr. Guilty (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=Ekks6eH8COQ&list=RDEkks6eH8COQ
- Quelle:
- Another Dimension
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- blitz union evolution mr guilty
