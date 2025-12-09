BLITZ UNION kündigt Tour für 2026 an

Die tschechische EDM-Rock-Formation kehrt mit voller Wucht zurück. Am 16.01.2026 erscheint das neue Studioalbum "Evolution", das bereits seit Monaten mit ersten Vorabtracks angeheizt wird. Ein Release-Konzert in Prag im Dezember markiert den offiziellen Startschuss.



Frisch veröffentlicht wurde zudem das Video zur neuen Single 'Mr. Guilty'  ein weiterer Vorgeschmack auf den elektronisch aufgeladenen Rockkurs des kommenden Werks.



Direkt im Anschluss schließt sich ab Ende Februar eine Headliner-Tour durch deutsche Clubs an:





EVOLUTION TOUR 26



26.02. Frankfurt  Nachtleben

27.02. Karlsruhe  Stadtmitte

28.02. München  Backstage

05.03. Oberhausen  Kulttempel

06.03. Hamburg  Headcrash

07.03. Hannover  LUX

13.03. Leipzig  Neues Schauspiel

14.03. Eisenhüttenstadt  Rockhütte



Tickets gibt es bei eventim.







BLITZ UNION - Mr. Guilty (Official Video)







https://www.youtube.com/watch?v=Ekks6eH8COQ&list=RDEkks6eH8COQ

