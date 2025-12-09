BESEECH unterzeichnen bei Dragon Productions

Dragon Productions meldet Neuzugang: Die schwedische Gothic-Metal-Formation BESEECH steht künftig unter den Fittichen der Booking-Agentur. Das Ensemble, das zu den frühen Wegbereitern des Genres zählt und sich durch das Zusammenspiel aus männlichem und weiblichem Gesang seit jeher eine eigene Nische geschaffen hat, verfügt über eine treue internationale Hörerschaft und beeindruckende Streamingzahlen.



Nach rund zehn Jahren Funkstille arbeitet die Band derzeit an ihrem siebten Studioalbum, das für 2026 angekündigt ist.

