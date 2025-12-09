Gewinnspiel - Weihnachtsverlosung - Teil 4

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

heute haben wir die passende, musikalische Untermalung für euer Weihnachtsfest!

Auch in diesem Jahr möchten wir euch die besinnliche Zeit noch besinnlicher - und vor allen Dingen lauter - gestalten! Unser Medienpartner haben sich hierbei nicht lumpen lassen, tief in ihren Archiven gekramt und uns nur für euch einen bunten Strauß illustrer Geschenke zusammengestellt, die wir euch noch vor Weihnachten zuschicken möchten.

Weiter geht es mit CMM GmbH!

Vielen Dank an dieser Stelle!

Von den Kollegen gibt es:

1x Vinyl - SAVATAGE - Poets And Madmen

1x Vinyl - SAVATAGE - Dead Winter Dead

1x Vinyl - SAVATAGE - The Wake Of Magellan

1x Vinyl - TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA - The Lost Chrismas Eve

2 glückliche Gewinner bekommen je zwei Vinyl zugeschickt. Wenn ihr zu den Gewinnern gehören möchtet, dann schickt uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff "Weihnachten bei der CMM GmbH" an marcel.rapp@powermetal.de und mit etwas Glück wird es bei euch laut unter dem Weihnachtsbaum!

Mehrfacheinsendungen werden selbstverständlich nicht berücksichtigt.

Viel Glück!