THERION veröffentlicht orchestralen Auftritt im Januar 2026

Die schwedischen Symphonic-Metaller von THERION präsentieren ein neues Live-Video zu 'To Mega Therion' und geben damit einen zweiten Vorgeschmack auf das kommende Live-Album "Con Orquesta", das am 30.01.2026 als physische Version über Napalm Records erscheint. Ursprünglich auf dem Album "Theli" von 1996 zu finden, präsentiert sich diese neue Orchesterversion von 'To Mega Therion' in Zusammenarbeit mit dem Orquesta Sinfónica Nacional de México.

Nach Auftritten mit Orchestern in Rumänien 2006 und in Ungarn 2007 kehrte THERION 2024 wieder auf die Orchesterbühne zurück und spielte ein ausverkauftes Arena-Konzert vor 11.000 Zuschauern in der Mexico City Arena.