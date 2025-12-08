E-FORCE - Eric Forrest kündigt "Voivod Revisited"-Album an
Der frühere VOIVOD-Sänger und -Bassist Eric Forrest arbeitet derzeit an einem neuen Album namens "Voivod Revisited", auf dem er Songs aus seiner Zeit bei der Band neu aufnehmen möchte.
Eric Forrest, der von 1994 bis 2001 als Frontmann und Bassist für VOIVOD tätig war und auf den beiden Studioalben "Negatron" (1995) und "Phobos" (1997) zu hören ist, plant, Stücke aus genau diesen Veröffentlichungen mit seiner aktuellen Band E-FORCE neu einzuspielen. In einem Interview mit dem chilenischen Webzine iRock verriet Forrest außerdem, dass er für das kommende Album einen komplett neuen Track geschrieben hat. Zudem wird der aktuelle VOIVOD-Gitarrist Daniel "Chewy" Mongrain als Gast ein Solo zum "Negatron"-Song 'Nanoman' beisteuern.
Ein Erscheinungstermin für Voivod Revisited steht bislang noch nicht fest.
