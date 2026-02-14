NOTHGARD mit neuer Single
14.02.2026 | 15:03
Mit 'Blindfolded' präsentiert NOTHGARD die zweite Single, nach 'Opium Dreams' (2025), des Comebacks und spendiert dem Song ein Musikvideo, auf YouTube.
NOTHGARD - Blindfolded (OFFICIAL VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=DpyJ37fb_7E
