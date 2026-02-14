NOTHGARD mit neuer Single

Mit 'Blindfolded' präsentiert NOTHGARD die zweite Single, nach 'Opium Dreams' (2025), des Comebacks und spendiert dem Song ein Musikvideo, auf YouTube.





NOTHGARD - Blindfolded (OFFICIAL VIDEO)







https://www.youtube.com/watch?v=DpyJ37fb_7E

Quelle: Dragon Productions Redakteur: Norman Wernicke Tags: nothgard blindfolded