HERIOT legt Debüt neu auf und zeigt Video

Die britischen Metalcore-Durchstarter HERIOT haben, via Century Media, ihr Debütalbum "Devoured by the Mouth of Hell" neu aufgelegt und ergänzen dies mit zwei zusätzlichen Tracks, in einer digital Deluxe Version. Während 'Commander Of Pain' bereits letztes Jahr veröffentlicht wurde, kommt nun mit 'Master Of Deceit' der zweite Neuzugang ans Tageslicht.







HERIOT - Master Of Deceit (OFFICIAL VIDEO)







https://www.youtube.com/watch?v=hyZBQKw7UlA

