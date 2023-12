NORTHTALE: Tourankündigung und Live-Video

Im März und April 2024 gehen LEAVES' EYES, NORTHTALE, METALITE and CATALYST CRIME auf große "MYTHS OF FATE-TOUR". Mit einem Live-Video zu 'Shape Your Reality' zeigt NORTHTALE uns schon einmal, was uns erwartet.



"MYTHS OF FATE-TOUR" 2024:

LEAVES' EYES, NORTHTALE, METALITE and CATALYST CRIME



14.03. UK Birmingham – The Asylum

15.03. UK Glasgow – Slay

16.03. UK London – The Dome

17.03. UK Manchester – Academy 3

19.03. DE Nürnberg - Hirsch

20.03. CH Solothurn – Kofmehl

21.03. DE Bochum – Matrix

23.03. DE Osnabrück - Bastard Club

24.03. DE Leipzig – Hellraiser

26.03. DE Darmstadt – Centralstation

27.03. DE München - Backstage

29.03. ES Madrid – Moby Dick

30.03. PT Porto – Hard Club

01.04. ES Barcelona – La Nau

02.04. IT Milano – Legend Club

03.04. AT Vienna – Szene

04.04. HU Budapest – Analog Music Hall

05.04. BG Sofia – Joy Station Club

06.04. RO Bucharest – Fabrica

07.04. RO Cluj Napoca – Form Space

08.04. PL Krakow – Kamienna 12

09.04. PL Warsaw – Hydrozagadka

10.04. PL Gdansk – Drizzly Grizzly

11.04. DE Hamburg – Headcrash

13.04. DE Berlin - Orwohaus



Shape Your Reality (Official Live Music Video)







