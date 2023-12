EVERGREY ruft die Dunkelheit...

... und zwar in einer wunderschönen, gefühlvollen Piano-Version. 'Call Out The Dark' ist vom Jubiläums-Album "From Dark Discoveries to Heartless Portraits", das am 15. Dezember 2023 über Napalm Records erscheint und auf drei Jahrzehnte EVERGREY zurückblickt.



https://www.youtube.com/watch?v=9yu_fwBxRgs

