NORDEIN präsentierte vor drei Tagen ein neues Video

Bei NORDEIN handelt es sich um das Hauptprojekt von Multiinstrumentalist Jørn Øyhus, der im Übrigen auch Teil von BYRDI, VARDE und NORDJEVEL ist. Selbst beschrieb der norwegische Musiker die Lieder von NORDEIN einst als Bergmusik. Am 23.11.2022 erschien ein Video zum Titeltrack des zweiten Albums "Etna", welches am 09.12.2022 über Eisenwald veröffentlicht wird. Als Gastmusiker werden auch Mathias Gyllengahm an der Nyckelharpa, Emily Nybakk als Sängerin und Tor Erik Øyhus am Fagott auf dem Album vertreten sein. Bereits vor einem Monat wurde zudem die Single 'Trolldomstoner' bereitgestellt.

