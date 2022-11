WARDRUNA: Nordic Night mit Mari Boine

Wer im Herbst 2019 aus welchen Gründen auch immer die Nordic Night im Red Rocks Amphitheatre in Colorado verpasst haben sollte, erhält nun eine zweite Chance. Am 08.07.2023 wird sich WARDRUNA nochmals mit der wohlbekannten Samin Mari Boine die Bühne teilen. Hierzu begeben die Künstler sich in die historische Kulisse des Schlosses von Borgholm aus dem 13. Jahrhundert auf der schönen schwedischen Insel Öland.

Für die Veranstaltung können Konzerttickets und Kombitickets erworben werden, wobei letztere zusätzlich Einlass zu den am Nachmittag stattfindenden Workshops mit Einar Selvik und Eilif Gundersen sowie zum WARDRUNA-Meet&Greet gewährleisten. Alle Informationen und Tickets sind unter www.nordicnight.net erhältlich.

Quelle: Facebook / Wardruna / ByNorse Redakteur: Susanne Schaarschmidt Tags: wardruna mari boine nordic night 2023 live konzert borgholm workshop eilif gundersen meetgreet ticket