NOPROPHECY: Neue Single

Die neueste, digitale Single der Metalband NOPROPHECY aus Singapur, eine Vorabauskopplung aus dem Minialbum "As The Bridge Collapses", das am 24. November erscheinen soll, heißt 'Broken'.





