Die Zukunft von THUNDERMOTHER

Keine Angst, die ist nicht bedroht! Mit 'I Left My License In The Future' bringt THUNDERMOTHER die erste Single mit dem neuen Lineup unter die Fans.



I Left My License In The Future







https://www.youtube.com/watch?v=dakOQMNa_2Q

Quelle: AFM Records / Band Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: thundermother i left my license in the future