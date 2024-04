NIGHTWISH kündigt neues Album an

Am 20. September 2024 erscheint über Nuclear Blast das neue Album "Yesterwynde" von NIGHTWISH.



"Yesterwynde" Trackliste:



01. Yesterwynde

02. An Ocean Of Strange Islands

03. The Antikythera Mechanism

04. The Day Of...

05. Perfume Of The Timeless

06. Sway

07. The Children Of 'Ata

08. Something Whispered Follow Me

09. Spider Silk

10. Hiraeth

11. The Weave

12. Lanternlight

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: nightwish yesterwynde