NIGHTBEARER mit neuem Vorab-Track

Testimony Records kündigt das neue Album von den deutschen Deathern NIGHTBEARER mit dem Titel "Defiance" an, das am 13. Juni 2025 auf CD, LP und in digitalen Versionen erscheinen wird.

Ein Videoclip zur ersten Single 'His Dark Materials' ist bereits verfügbar.

His Dark Materials

https://www.youtube.com/watch?v=U5Zh5HcyY1k

Quelle: Testimony Records Redakteur: Stephan Lenze Tags: nightbearer defiance his dark materials

"Defiance" Trackliste:01. Dust02. His Dark Materials03. Defiance04. One Church Over All05. Dying Knows No Bounds06. Reign Supreme07. Under The Sun Of War08. Ascension09. Until We Meet Again10. Republic of HeavenLine-up:Michael Torka - VocalsDominik Hellmuth - Lead GuitarTristan Schubert - Rhythm GuitarFlorian Böhmfeld - BassManuel Lüke - Drums