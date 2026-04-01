NECROT unterschreibt bei Metal Blade Records

Die Death-Metal-Durchstarter NECROT schlagen ein neues Kapitel der Bandgeschichte auf und geben diesem den Namen "Metal Blade Records". Das Trio aus Oakland hat nun beim Label unterschrieben und kommentiert dies auf Facebook:





"Es ist unglaublich aufregend, bekannt zu geben, dass Necrot bei Metal Blade Records unter Vertrag steht! Wir sind seit 15 Jahren als Band aktiv und machen Death Metal so, wie wir es wollen, und Metal Blade ist seit fast 45 Jahren dabei und unterstützt Extreme-Metal-Bands aus aller Welt. Wir sind zuversichtlich, dass dieses neue Kapitel großartig für uns werden wird, und wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, woran wir für unser nächstes Album gearbeitet haben!"

Quelle: NECROT Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: necrot