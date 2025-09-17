NCN 2026: MARC ALMOND bestätigt

Für das NCN-Festival 2026 in Deutzen ist mit MARC ALMOND der erste Headliner bestätigt worden.

Das Sänger war bereits 2018 zu Gast und sorgte für gute Stimmung mit einer Mischung aus eigenen Songs und einem SOFTCELL-Best-Of.



Das Festival findet vom 04.09. bis 06.09.2026 im Kulturpark Deutzen statt.



Die Tickets sind bereits im Festival-Onlineshop erhältlich.