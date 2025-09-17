EISBRECHER erklimmt die Festung Königstein

Im Rahmen der Open-Air-Konzerte auf der Festung Königstein ist die Band EISBRECHER für das kommende Jahr bestätigt worden.

Am 25.07.2025 wird die Band gemeinsam mit SCHATTENMANN als "Special Guest" die Festung entern.



Die Fantickets sind über die Homepage der Festung Königstein erhältlich. Reguläre Tickets sind bei Eventim verfügbar.

Quelle: Eisland Entertainment GmbH Redakteur: Swen Reuter Tags: eisbrecher schattenmann festung koenigstein open air 2026 festung koenigstein open air 2026