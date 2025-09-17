LADON HEADS: Vorabsingle
Kommentieren
17.09.2025 | 23:02
Die portugiesische Metalband LADON HEADS kündigt für den 17. Oktober ihr Debütalbum "Steel For Fire" an. Ein Textclip der digitalen Single 'Birth By Hellfire' ist online.
Die portugiesische Metalband LADON HEADS kündigt für den 17. Oktober ihr Debütalbum "Steel For Fire" an. Ein Textclip der digitalen Single 'Birth By Hellfire' ist online.
https://www.youtube.com/watch?v=Eu_BefU05FE
- Quelle:
- Against PR
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- ladon heads steel for fire birth by hellfire
0 Kommentare