Nach über 10 Jahren: Neues KARNIVOOL-Album erscheint!

Die australischen Proggies KARNIVOOL veröffentlichen nach einer über zehn-jährigen Sendepause das neue Album "In Verses" am 06.02.2026 via Cymatic Records/Sony Music!

Die erste Single ist schon länger im Live-Set und heißt 'Aozora':

https://www.youtube.com/watch?v=_d6IzufBUOE

Das Album kann HIER vorbestellt werden.

