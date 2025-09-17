Nach über 10 Jahren: Neues KARNIVOOL-Album erscheint!
17.09.2025 | 23:44
Die australischen Proggies KARNIVOOL veröffentlichen nach einer über zehn-jährigen Sendepause das neue Album "In Verses" am 06.02.2026 via Cymatic Records/Sony Music!
Die erste Single ist schon länger im Live-Set und heißt 'Aozora':
https://www.youtube.com/watch?v=_d6IzufBUOE
Das Album kann HIER vorbestellt werden.
- Quelle:
- Oktober Promotion
- Redakteur:
- Jakob Ehmke
- Tags:
- karnivool neues album 2026 aozora in verses
