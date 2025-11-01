NATTRADIO mit zweitem Album
Kommentieren
Das schwedische Gothic/Doom Metal-Duo NATTRADIO wird am 12.12.2025 sein zweites Studioalbum "The Longest Night" veröffentlichen. Mit 'Sketches from the Dark' gibt es bereits einen Appetizer auf das neue Werk, welches via Darkness Shall Rise Productions das Licht der Welt erblicken wird.
"The Longest Night" Trackliste:
01. Shadow Speaker
02. Sketches From The Dark
03. Dark Streets
04. Allright For Now
05. Night
06. Shifting Baseline
07. All For You
08. Rainbirds
09. The Longest Night
NATTRADIO - Sketches From The Dark (DSR333 The Longest Night - DSR Productions)
https://www.youtube.com/watch?v=YX4M2Itn8-w
- Quelle:
- NATTRADIO Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- nattradio the longest night sketches from the dark
0 Kommentare