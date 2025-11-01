"FULL REWIND"-FESTIVAL 2026 mit SANGUISUGABOGG
Die Crew des "FULL REWIND"-FESTIVAL hat mit SANGUISUGABOGG eine neue Death-Metal-Abrissbirne bestätigt. Die Band aus Ohio hat erst vor kurzem ihr drittes Studioalbum "Hideous Aftermath" veröffentlicht und werden in Roitzschjora zeigen, was sie unter Extrem Metal verstehen.
Das Festival findet vom 30.07. bis 01.08.2026 auf dem Flugplatz Roitzschjora statt. Tickets gibt es auf der offiziellen Homepage des Festivals.
Full Rewind Facebook
Norman Wernicke
full rewind sanguisugabogg
