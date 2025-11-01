DEWOLFF & BLUES PILLS - Gemeinsame Tour 2026

Das niederländische Trio DEWOLFF begibt sich 2026 zusammen mit den Schweden BLUES PILLS auf gemeinsame "Double Bill Tour" und kommt dabei auch in unsere Breiten.



Hier sind die Termine im deutschsprachigen Raum:



27.03.2026 DE  Hamburg Fabrik

28.03.2026 DE  Berlin Heimathafen Neukölln

29.03.2026 DE  München Backstage Werk

31.03.2026 DE  Frankfurt Batschkapp

04.04.2026 DE  Saarbrücken Garage

05.04.2026 DE  Köln Kantine Kulturbetriebe GmbH

07.04.2026 CH  Pratteln Z7

09.04.2026 DE  Memmingen Kaminwerk

10.04.2026 AT  Wien WUK

11.04.2026 DE  Stuttgart im Witzemann



Der offizielle Vorverkauf startet am kommenden Montag, den 5. November.

Quelle: DeWolff Instagram