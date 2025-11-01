DEWOLFF & BLUES PILLS - Gemeinsame Tour 2026
Das niederländische Trio DEWOLFF begibt sich 2026 zusammen mit den Schweden BLUES PILLS auf gemeinsame "Double Bill Tour" und kommt dabei auch in unsere Breiten.
Hier sind die Termine im deutschsprachigen Raum:
27.03.2026 DE Hamburg Fabrik
28.03.2026 DE Berlin Heimathafen Neukölln
29.03.2026 DE München Backstage Werk
31.03.2026 DE Frankfurt Batschkapp
04.04.2026 DE Saarbrücken Garage
05.04.2026 DE Köln Kantine Kulturbetriebe GmbH
07.04.2026 CH Pratteln Z7
09.04.2026 DE Memmingen Kaminwerk
10.04.2026 AT Wien WUK
11.04.2026 DE Stuttgart im Witzemann
Der offizielle Vorverkauf startet am kommenden Montag, den 5. November.
