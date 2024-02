NASTY mit neuem Video

Um die Zeit bis zu ihren nächsten Konzerten zu überbrücken, veröffentlicht NASTY ein Video zu 'Total Domination', das bei der ausverkauften Release-Show ihres aktuellen Albums "Heartbreak Criminals" gefilmt wurde.



Seht NASTY als Special Guest bei der anstehenden Tour von TERROR:



22.03.24 (DK) Fredericia - Tøjhuset

23.03.24 (SE) Linköping - The Crypt

24.03.24 (NO) Drammen - Kometen

25.03.24 (SE) Stockholm - Kulturhuset

26.03.24 (SE) Gothenburg - Musikens Hus

28.03.24 (DE) Hamburg - Impericon Festival

29.03.24 (PL) Poznan - 2 Progi

30.03.24 (DE) Leipzig - Impericon Festival

31.03.24 (DE) Oberhausen - Impericon Festival

01.04.24 (NL) Tilburg - O13

02.04.24 (BE) Ghent - De Chinastraat

03.04.24 (FR) Strasbourg - La Laiterie

04.04.24 (FR) Cluses - L’Atelier

05.04.24 (CH) Zürich - Impericon Festival

06.04.24 (DE) Munich - Impericon Festival

07.04.24 (AT) Vienna - Impericon Festival



Total Domination







