NAIL BY NAIL kloppt schiefe Nägel

War Anthem Records kündigt das Debütalbum der deutschen Black'n'Death-Band NAIL BY NAIL mit dem Titel "Embraced by Darkness" an, das am 9. Mai 2025 auf CD und allen digitalen Plattformen erscheinen wird.

Mit Mitgliedern von KRAANIUM und IMPERIUM DEKADENZ erschafft die Band einen Bastard aus wütendem und fiesem Black/Death Metal, der Mark und Knochen durchdringt.

Hört gerne hier mal in den neuen Song 'Crooked Nails' rein:

Crooked Nails

https://www.youtube.com/watch?v=ZBBjO-bMD3U

"Embraced by Darkness" Album Tracklist:

1. Born In Total War

2. Crooked Nails

3. Cosmic Fire

4. The Frozen Tomb

5. Embraced By Darkness

6. Dagger Nights

Line-up:

Philipp H. - Vocals

Tobias R. - Guitars

Lars. H. - Guitars

Emmanuel B. - Bass

Noel A. - Drums

