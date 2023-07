Mat Sinner erklärt, warum er zwei Jahre von der Bildfläche verschwunden ist

Das deutsche Metal-Urgestein Mat Sinner (SINNER, PRIMAL FEAR) hat sich in den vergangenen Jahren rar gemacht. In einem ausführlichen Interview mit Rock Antenne hat sich der Schwabe nun dazu geäußert, warum er rund zwei Jahre von der Bildfläche verschwunden ist: "Ganz einfach: Impfschaden. Mit allem Drum und Dran: Reanimation, brutale Lähmung, alles neu lernen müssen. Ich war einer derjenigen, die es richtig gebeutelt hat." Zwei Jahre habe Sinner sich zurück ins Leben kämpfen müssen. Jetzt gehe es ihm "ok": "Ich bin auf einem guten Weg."

Seine Ärzte bezeichneten seine Genesung als ein Wunder, so Sinner im Interview mit Rock Antenne. Er solle dankbar sein. Seine Ungeduld und seine Ziele hätten ihm geholfen. Ganz konkret steht schon bald der Release des neuen PRIMAL FEAR Albums "Code Red" an (erscheint am 1. September 2023 via Atomic Fire). Wie die Arbeit dafür im Studio ablief und welchen Einfluss sein Gesundheitszustand auf die Aufnahmen hatte, könnt ihr im Interview hören und sehen:

https://youtu.be/etbQd4GtgKU

Quelle: Rock Antenne Redakteur: Julian Rohrer Tags: primal fear mat sinner sinner