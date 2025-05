Madness Over Thuringia: 2. Auflage steigt im Oktober

Am 11.10.2025 steigt im Erfurter Club From Hell die zweite Auflage von Madness Over Thuringia.



Dazu sind folgende Bands bestätigt:

ANTRISCH (GER)

ARKONA (PL)

GOATH (GER)

GRABAK (GER)

ORDER OF NOSFERAT (GER/FIN)

PARAGON BELIAL (GER)

SCHATTENFANG (GER)

SHARDS OF A LOST WORLD (GER)



Die Tickets sind bereits erhältlich.



