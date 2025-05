GRABAK: Geburtstagsgig in Leipzig bestätigt

Die Leipziger Black-Metal-Band GRABAK feiert am 22.11.2025 ihr 30-jähriges Bestehen. Das soll gebührend gefeiert werden. Dazu lädt die Band ihre Fans und Weggefährten in die Moritzbastei in Leipzig ein.

Die Geburtstags-Setlist wird ein Querschnitt durch die gesamten Jahre sein. Musikalische Unterstützung gibt es von der erzgebirgischen Band EMINENZ und der Dresdner Band NEMESIS SOPOR.



Die Tickets für die Geburtstagssause am 22.11.2025 sind ab sofort erhältlich. Aber Achtung! Sie sind auf 300 Stück limitiert, da die "Tonne" der Leipziger Moritzbastei nicht allzu groß ist.