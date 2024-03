MY MERRY MACHINE veröffentlicht ein neues Album

Die 2018 gegründete Band MY MERRY MACHINE kündigt ein neues Album an. "Total War" erscheint am 14. Juni 2024 bei El Puerto Records. Heute stellt das Trio um Sängerin Kirsten Zahn-Messing bereits das (von der Band selbst entworfene) Artwork sowie die Tracklist vor.





Tracklist "Total War":

01 - Dealing with Satan

02 - Illuminati

03 - Total War

04 - Hello Darkness

05 - Fallen Demon

06 - Extreme

07 - Rise Up

08 - Nervermore

09 - Temple of Doom



Line-up:

Kirsten Zahn-Massing – Gesang

Markus Visser – Gitarre, Bass

Tim Schwarz – Schlagzeug

Quelle: El Puerto Records Redakteur: Frank Wilkens Tags: my merry machine el puerto records