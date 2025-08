MYSTIC CIRCLE auf Geisterjagd

Bevor am 31. Oktober - wie passend - mit "Hexenbrand 1486" das neue MYSTIC CIRCLE-Album über ROAR erscheint, hauen uns die beiden Protagonisten in Form von 'Ghost Of Whitechapel' einen sehr coolen Vorgeschmack um die Ohren.

Anbei die Trackliste des Albums:

01. Luciferian

02. The Scarlet Queen Of Harlots

03. Boogeyman

04. In The Sign Of The Goat

05. Ghost Of Whitechapel

06. Institoris (Heinrich Kramer)

07. The Bible Of Witch Chase

08. Blutschande Unzucht Sodomie

09. Dance On The Wings Of Black Magic

10. Zeugnis Der Verachtung (Outro)

Quelle: Reigning Phoenix Music Redakteur: Marcel Rapp Tags: mystic circle reigning phoenix music hexenbrand 1486

https://www.youtube.com/watch?v=Jb9yQxjzPlE