MYLES KENNEDY vermisst dich

Weniger als einen Monat vor Erscheinen seines neuen Soloalbums "The Art Of Letting Go" am 11. Oktober 2024 via Napalm Records, veröffentlicht Sänger/Gitarrist und Songwriter MYLES KENNEDY ein animiertes Video zu seiner neuen Single 'Miss You When You're Gone'.



Miss You When You're Gone







https://www.youtube.com/watch?v=bEWApfM_65Q

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: myles kennedy the art of letting go miss you when youre gone