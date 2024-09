THE OFFSPRING zeigt neuen Song 'Come To Brazil'!

"Supercharged" heißt das neue Album von THE OFFSPRING, welches am 11. Oktober 2024 veröffentlicht wird. Nach 'Make It All Right' und 'Light It Up' folgt nun mit 'Come To Brazil' die dritte Single, in der die Band ihren brasilianischen Fans eine Hommage liefert, die es in sich hat.

Sänger Dexter Holland dazu:

"Jedes Mal, wenn wir eine Show ankündigen, bekommen wir Kommentare von unseren brasilianischen Fans, die sagen "Come to Brazil!", was wir lieben! Brasilien geht wirklich ab. Brasilien hat Enthusiasmus, Leidenschaft und ist ein toller Ort zum Spielen! Ich hoffe, dass die brasilianischen Fans das Lied wirklich zu ihrem Ding machen!"

Come To Brazil

https://www.youtube.com/watch?v=p5Z7xhso17Y

