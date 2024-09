TURBOKILL besingt den Champion

TURBOKILL besingt mit ihrer neuen Single 'Champion' den inneren Helden in jedem von uns. Das Lied ist bereits die fünfte Auskopplung aus dem kommenden Album, das ebenfalls auf den Namen "Champion" hört und am 27.09.2024 über SPV/Steamhammer auf CD, Vinyl und digital veröffentlicht wird.

Wer auf vor positiven Vibes nur so sprühenden, klassischen, europäischen Powermetal steht, der ist bei TURBOKILL goldrichtig!

