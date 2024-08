Nun, ganz so neu ist 'Fight For Your Right' zwar nicht, kennt man es doch von BEASTIE BOYS. Doch die Jungs von MÖTLEY CRÜE knüpfen dieses Cover an die Veröffentlichung ihrer kommenden EP "Cancelled", die am 04. Oktober erscheint.

