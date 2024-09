MOTÖRHEAD nimmt keine Gefangenen

Von MOTÖRHEAD gibt es demnächst feines Zeug für Sammler und Fans. "We Take No Prisoners" ist eine Sammlung der Singles der Band aus den Jahren 1995 bis 2006, die als Box-Set mit neun 7"-Singles sowie als erweiterte Doppel-CD und als digitale Edition erhältlich sind. Zusätzlich gibt es eine Auswahl seltener Live- und Radiomitschnitte und einem lange verloren geglaubten Promo-Interview mit Lemmy und Mikkey Dee aus dem Jahr 2004.

“We Take No Prisoners – The Singles 1995–2006" ist ab 25. Oktober 2024 erhältlich.



Trackliste des 7"-Boxsets:



DISC 1

A – Sacrifice

B – Over Your Shoulder (Live)



DISC 2

A – I Don't Believe A Word

(Single Edit)*

B – Overnight Sensation (Live)



DISC 3

A – Love For Sale

B – Take The Blame



DISC 4

A – God Save The Queen

B – One More Fucking Time



DISC 5

A – Shut Your Mouth

B – See Me Burning



DISC 6

A – Whorehouse Blues

B – Killers



DISC 7

A – God Was Never On Your Side

B – Trigger



DISC 8

A – R.A.M.O.N.E.S. (2006 version)

B – R.A.M.O.N.E.S. (Live)”



DISC 9

A/B – Inferno Interview – Bel Age Hotel, California, April 2004

(w/ Mikkey Dee and Lemmy)





Trackliste der CD-Edition

(entspricht ebenfalls der Digitalausgabe):



DISC 1

1. Sacrifice

2. Order / Fade to Black

3. Over Your Shoulder (Live)

4. I Don't Believe a Word (Single Edit)

5. Overnight Sensation (Live)

6. Love for Sale

7. Take the Blame

8. God Save the Queen

9. One More Fucking Time



DISC 2

1. Shut Your Mouth (Single Edit)

2. See Me Burning

3. Whorehouse Blues

4. Killers

5. God Was Never on Your Side

6. Trigger

7. R.A.M.O.N.E.S.

8. Devil I Know

9. R.A.M.O.N.E.S. (Live)

10. 'Inferno' Interview

11. 'Inferno' Interview – Bel Age Hotel, California, April 2004

(w/ Mikkey Dee and Lemmy)

Quelle: cmm-marketing Redakteur: Frank Wilkens Tags: motörhead lemmy singles