MOTOROWL: Im Herbst geht es auf Tour
Die Psychedelic Doom Rocker von MOTOROWL gehen im Herbst als Support von AUDREY HORNE auf Tour und werden dabei den "This House Has No Center"-Zyklus abschließen.
Die Band sagt dazu: "Zwei Jahre "This House Has No Center", zehn Jahre MOTOROWL unterwegs. Mit diesem Album haben wir unzählige Shows gespielt und so viel erlebt. Dafür sind wir mega dankbar. Jetzt feiern wir das mit einer ausgedehnten Tour zusammen mit AUDREY HORNE.
Die Shows sind die letzten Dates der This House Has No Center-Ära. Gleichzeitig pendeln wir schon wieder zwischen Proberaum und Studio, um an unserer vierten Platte zu arbeiten. Wir sehen uns im Oktober. Oder vielleicht sogar vorher!"
Das sind die Termine:
08.10.26, DE, Köln Gebäude 9
09.10.26, DE, Essen Turock
10.10.26, DE, Münster Sputnik Café
11.10.26, DE, Hamburg Bahnhof Pauli
13.10.26, NL, Leiden Nobel
14.10.26, NL, Eindhoven Effenaar
15.10.26, BE, Kortrijk DVG Club
16.10.26, FR, Paris Nouveau Casino
17.10.26, FR, Grenoble Austra Rocks
18.10.26, CH, Zürich Plaza
20.10.26, DE, München Backstage Halle
21.10.26, DE, Bamberg Live Club
22.10.26, DE, Frankfurt Das Bett
23.10.26, DE, Dresden Puschkin Club
24.10.26, DE, Berlin Hole 44
Zudem ist die Band am 01.08.26 beim Burgbrand Open Air und am 05.10.26 in Leipzig (Werk 2) zu erleben.
- Quelle:
- ANGER MANAGEMENT & PROMOTION
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- motorowl tour 2026 audrey horne this house has no center burgbrand open air werk 2 leipzig
