MOTOROWL: Im Herbst geht es auf Tour

Die Psychedelic Doom Rocker von MOTOROWL gehen im Herbst als Support von AUDREY HORNE auf Tour und werden dabei den "This House Has No Center"-Zyklus abschließen.



Die Band sagt dazu: "Zwei Jahre "This House Has No Center", zehn Jahre MOTOROWL unterwegs. Mit diesem Album haben wir unzählige Shows gespielt und so viel erlebt. Dafür sind wir mega dankbar. Jetzt feiern wir das mit einer ausgedehnten Tour zusammen mit AUDREY HORNE.

Die Shows sind die letzten Dates der This House Has No Center-Ära. Gleichzeitig pendeln wir schon wieder zwischen Proberaum und Studio, um an unserer vierten Platte zu arbeiten. Wir sehen uns im Oktober. Oder vielleicht sogar vorher!"



Das sind die Termine:

08.10.26, DE, Köln Gebäude 9

09.10.26, DE, Essen Turock

10.10.26, DE, Münster Sputnik Café

11.10.26, DE, Hamburg Bahnhof Pauli

13.10.26, NL, Leiden Nobel

14.10.26, NL, Eindhoven Effenaar

15.10.26, BE, Kortrijk DVG Club

16.10.26, FR, Paris Nouveau Casino

17.10.26, FR, Grenoble Austra Rocks

18.10.26, CH, Zürich Plaza

20.10.26, DE, München Backstage Halle

21.10.26, DE, Bamberg Live Club

22.10.26, DE, Frankfurt Das Bett

23.10.26, DE, Dresden Puschkin Club

24.10.26, DE, Berlin Hole 44



Zudem ist die Band am 01.08.26 beim Burgbrand Open Air und am 05.10.26 in Leipzig (Werk 2) zu erleben.