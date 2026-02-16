Metallurg Music veröffentlicht Compilation zum 17. Geburtstag

Metallurg Music, das polnisch-ukrainische Plattenlabel und die Agentur, werden dieses Jahr 17 Jahre alt. Gefeiert wird das Jubiläum mit der Zusmmenstellung "Metal Is Forged Here" Vol.5.

Diese wird am 28.02.2026 als CD und digital erhältlich sein. Bei der CD gibt es noch ein T-Shirt dazu. Beides ist über die Bandcamp-Seite erhältlich.



Zudem gibt es einige Informationen über die Künstler, welche auf dem Kompendium zu hören sind.



Die Tracklist liest sich so:

01. Mass Punishment - God Less America

02. State of Singularity - Holding My Breath

03. ST. MADNESS - A Time for Reflection

04. Zubzero - Aftermath

05. Devilz By Definition - Angel Warfare

06. Gurkkhas - A Life of Suffering

07. Behind Bars - P.A.I.N.

08. Celtic Hills - The Hammer of Thor

09. Stone Merrick - Circle The Black

10. The Light - War

11. Küntsquäd - Your Mum Sucks Crack in Hell

12. Altared States - The Pupil

13. Hellrazor - Sands Of Time

14. Skalnastal - The Dane Axe

15. The Promise Of Plague - My World Is Better, Darker

16. Dead Mens Diner - Slaves To The Sharks

17. Divisions of Grandeur - Bone Dust

18. Thy Despair - Безвихідь і Cтрах