Metallurg Music veröffentlicht Compilation zum 17. Geburtstag
Metallurg Music, das polnisch-ukrainische Plattenlabel und die Agentur, werden dieses Jahr 17 Jahre alt. Gefeiert wird das Jubiläum mit der Zusmmenstellung "Metal Is Forged Here" Vol.5.
Diese wird am 28.02.2026 als CD und digital erhältlich sein. Bei der CD gibt es noch ein T-Shirt dazu. Beides ist über die Bandcamp-Seite erhältlich.
Zudem gibt es einige Informationen über die Künstler, welche auf dem Kompendium zu hören sind.
Die Tracklist liest sich so:
01. Mass Punishment - God Less America
02. State of Singularity - Holding My Breath
03. ST. MADNESS - A Time for Reflection
04. Zubzero - Aftermath
05. Devilz By Definition - Angel Warfare
06. Gurkkhas - A Life of Suffering
07. Behind Bars - P.A.I.N.
08. Celtic Hills - The Hammer of Thor
09. Stone Merrick - Circle The Black
10. The Light - War
11. Küntsquäd - Your Mum Sucks Crack in Hell
12. Altared States - The Pupil
13. Hellrazor - Sands Of Time
14. Skalnastal - The Dane Axe
15. The Promise Of Plague - My World Is Better, Darker
16. Dead Mens Diner - Slaves To The Sharks
17. Divisions of Grandeur - Bone Dust
18. Thy Despair - Безвихідь і Cтрах
- Quelle:
- Metallurg Music
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- metallurg music metal is forged here vol 5 17 jahre labelgeburtstag bandcamp
