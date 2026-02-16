WARSENAL kündigt drittes Album an
Die Kanadier WARSENAL werden nach "Barn Burner" und "Feast Your Eyes" nun die dritte Thrash-Keule schwingen. Am 20.03.2026 erscheint "Endless Beginnings
" via Massacre Records und zeigt sich vorab mit der Single 'Feeding the Wildfire' auf YouTube.
"Endless Beginnings " Trackliste:
01. Mass Grave Mass
02. Flying Fortress
03. Phantom Hope
04. Feeding The Wildfire
05. The Numbening
06. Dawn Mowers
07. Dusk Dwellers
08. Onward To Our Death
09. Endless Beginnings
Warsenal - Feeding the Wildfire (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=_D9S3uHL9Wg=RD_D9S3uHL9Wg&start_radio=1
